Festnahme wegen Interpolfahndung

Ein 55-jähriger Türke hat am Mittwoch auf der Polizeiinspektion Lehen (Salzburg) einen Asylantrag gestellt. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Interpol-Haftbefehl besteht.

Der 55-Jährige wurde wegen Geldfälschung und Bestechung von Polizisten in der Türkei von der weltweiten Polizeiorganisation gesucht. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete am Mittwoch die Festnahme des Tatverdächtigen an. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg (Tennengau) gebracht. Seinen zuvor gestellten Asylantrag zog der Türke zurück.