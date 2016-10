Reinigungskraft stiehlt 2.000 Euro

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) hat eine Reinigungskraft innerhalb von zwei Tagen in einem Büro rund 2.000 Euro Bargeld gestohlen. Hohe Schulden dürften der Grund für die Tat gewesen sein.

Nur zwei Tage nach dem Verschwinden des Bargeldes konnte die Diebin ausgeforscht werden. Als Tatmotiv gab die 44-jährige Reinigungskraft hohe Schulden an. Die Frau zeigte sich geständig.