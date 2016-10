Budget 2017: Stadt gibt 585 Millionen Euro aus

Die Stadt Salzburg wird im kommenden Jahr so viel Geld ausgeben wie noch nie zuvor: insgesamt 585 Millionen Euro. Alleine der Bau des Paracelsusbades kostet der Stadt 56 Millionen Euro.

Im kommenden Jahr hat die Stadt Salzburg Rekord-Ausgaben. Grund dafür sind mehrere große Bauvorhaben. Der Umbau des Paracelsusbades ist das größte Bauprojekt der Landeshauptstadt im kommenden Jahr. Zudem soll in Gnigl ein Bildungscampus entstehen mit Kindergarten, Volksschule und Ganztagsbetreuung. Zudem stehen im nächsten Jahr auch mehrere Sanierungen von Seniorenheimen an.

Auch Ausgaben für Mindestsicherung steigen

Die Ausgaben für die Mindestsicherung werden im kommenden Jahr um zwei Millionen auf insgesamt 24 Millionen ansteigen, sagte Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden. „Wir haben, so wie alle anderen zentralen Orte, das Phänomen, dass anerkannte Asylwerber tendenziell lieber in größere Städte gehen. Das trifft natürlich auch in Salzburg zu. Das bringt das Stadtbudget aber nur leicht durcheinander, damit müssen wir alle miteinander umgehen.“

Im Stadtbudget gibt es derzeit zwischen Ausgaben und Einnahmen im ordentlichen Haushalt eine Lücke von knapp vier Millionen. Abhängig sind die Zahlen für das kommende Jahr davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt und auch von den Finanzausgleichsverhandlungen. Bei einem ungünstigen Ausgang könnte die Landeshauptstadt jährlich bis zu zwölf Millionen Euro an Einnahmen verlieren.

Schaden lehnt Verkehrslösung ab

Eine Großinvestition, um das Verkehrsproblem in den Griff zu bekommmen, lehnt Bürgermeister Schaden weiterhin ab. Das Risiko bei Kosten von einer Milliarde Euro für eine Regionalstadtbahn, geteilt zwischen Stadt und Land Salzburg, sei zu hoch, sagte der Bürgermeister.