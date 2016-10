Führerscheinneuling kracht gegen Betonsäule

In Rauris (Pinzgau) hat ein Probeführerscheinbesitzer am Mittwochabend einen Verkehrsunfall verursacht. Der 17-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, durchstieß einen Zaun und prallte gegen eine Betonsäule.

Der 17-jährige Lenker war gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Rauriser Landessstraße unterwegs. Beim Aufprall des Fahrzeuges gegen die Betonsäule wurde der Beifahrer verletzt.

Eine Alkoholkontrolle ergab, dass der Probeführerscheinbesitzer nicht betrunken war. Der Sachschaden sei laut Polizei erheblich. Die Rauriser Landesstraße war Mittwochabend während der Berge- und Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar.