Drogen-Ermittler Geld gestohlen: Prozess

Am Mittwoch steht ein 27-jähriger Albaner vor Gericht, weil er einem verdeckten Drogen-Ermittler mehr als 100.000 Euro gestohlen haben soll. Bei der fingierten Übergabe von sieben Kilo Heroin sollen er und ein Komplize mit dem Geld geflüchtet sein.

Ende 2015 traf sich der Albaner zum ersten Mal mit dem verdeckten Ermittler auf einem Parkplatz beim Airportcenter. Für etwas mehr als 100.000 Euro verkaufte der Albaner seinem mutmaßlichen Kunden sieben Kilo Heroin per Handschlag. Kurz nach diesem Verkaufsgespräch hielten Polizisten den 27-Jährigen bei einer fingierten „Routine-Verkehrskontrolle“ an und stellten so seine Identität fest.

Mehr als 100.000 Euro gestohlen

Einen Monat später bei der geplanten Übergabe der Drogen tauchte der Albaner dann mit einem Bekannten beim Parkplatz eines Schnellrestaurants in Wals (Flachgau) auf. Dieser Bekannte stieg zum verdeckten Ermittler ins Auto und versicherte sich, dass die 100.000 Euro auch nicht gefälscht waren. Dann versetzte er dem mutmaßlichen Drogenabnehmer einen Schlag, sprang aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Autobahn. Auch der Albaner lief davon, wurde aber von Polizisten festgenommen.

Die Identität seines Komplizen ist inzwischen bekannt. Der Mann dürfte aber mit dem Geld untergetaucht sein. Der festgenommen Albaner war bereits im August vor Gericht gestanden, damals wurde die Verhandlung jedoch wegen Verständigungsproblemen vertagt. Am Mittwoch sind nun ein Dolmetscher zur Übersetzung und der verdeckte Ermittler der Polizei als Zeuge geladen.

