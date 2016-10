Luxusappartements jetzt doch als Hotel nutzbar

In Zell am See (Pinzgau) ist aus einer Übergangslösung ein Hotel geworden. Mit einem Frühstücksraum dürfen die Luxusappartements der Residence Bellevue als Hotel vermietet werden - für den Bürgermeister eine Gesetzeslücke.

Gegen die Vermietung der Luxusappartements in Zell am See gab es von Anfang an erbitterten Widerstand. Gebaut wurden die 24 Appartements am Ufer des Zeller Sees, direkt neben der Baustelle des alten Hotel Bellevue. Eine Genehmigung gab es nur unter der Bedingung, dass das neue und das alte Hotel gemeinsam betrieben werden müssten.

ORF/Schneider

Bürgermeister spricht von Wettbewerbsverzerrung

Hoteliers und Wirtschaftskammer kämpften gegen die Luxusappartements und erreichten, dass ein Teil der neuen Wohnungen nicht mehr vermietet werden durfte. Schon bald darauf richteten die Betreiber einen Frühstücksraum in der Appartement-Anlage ein.

Damit war die Vermietung wieder erlaubt, sagt der Zeller Bürgermeister Peter Padourek (ÖVP): „Ich persönlich sehe das als Gesetzeslücke. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht im Vergleich zu den bestehenden Familienhotels. Für so ein Familienhotel sind heute unheimlich viele Auflagen zu erfüllen, und das ist bei den Hotel-Appartements in dieser Form nicht so vorhanden.“ Rechtlich spreche jedenfalls nichts dagegen, sagt auch Bezirkshauptmann Bernhard Gratz.

Werden Wohnungen zu Zweitwohnsitzen?

Die Appartements in der Residence Bellevue werden seit 2014 vermietet. Der Errichter ist eine niederländische Firma, die Wohnungen wurden an internationale Kunden verkauft. Kritiker sehen die Gefahr, dass diese Wohnungen nach einigen Jahren zu Zweitwohnsitzen werden könnten.

Links: