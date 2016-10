Umschulung nach Unfall oder Krankheit

Nach einem Unfall oder einer Erkrankung können viele Menschen nicht in ihren angestammten Beruf zurückkehren und brauchen eine Umschulung. Seit einem Jahr werden sie dabei in Salzburg von einer speziellen Einrichtung unterstützt.

Das berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ) unterstützt die Betroffenen bei der Ausbildung auf einen neuen, für sie passenden Job. Diese Einrichtung gibt es österreichweit in vielen Städten, und eben seit einem Jahr auch in Salzburg.

16 verschiedene Berufe können erlernt werden

Die Teilnehmer an dem Programm erhalten hier im Reha-Zentrum eine maßgeschneiderte, arbeitsplatznahe Ausbildung. So wie Wolfgang Praher, der nach mehr als 30 Jahren in der Gastronomie nach einem Bandscheibenvorfall umgeschult wird: „Ich werde vorbereitet auf die Prüfung als Großhandelskaufmann. Neben Wirtschaftskunde und Buchhaltung gibt es im Praktikumsbetrieb praktische Arbeit.“

16 verschiedene Berufe können im BBRZ erlernt werden. Grundvoraussetzung für die Ausbildung ist ein Reha-Plan, sagt der BBRZ Reha-Geschäftsleiter Erich Hemetsberger: „Bei der Rehaplanung geht es darum, dass wir die Talente unserer Teilnehmer abklären können. Wenn wir die Talente kennen, können wir auch ein genaues Profil des Teilnehmers festlegen und damit auch einen möglichst maßgeschneiderten Beruf finden.“

ORF

Antwort nur auf Hälfte der Bewerbungen

Eine andere Teilnehmerin musste gesundheitsbedingt ihre Arbeit als Friseurin aufgeben und hofft nun auf einen Job in ihrem Traumberuf Reisebüroassistentin: „Ich will einfach bis zu meiner Pensionierung einen schönen Job haben, wo ich jeden Tag mit Freude hingehen kann“, sagt Sabina Pavkovic.

Bei der Suche nach Praktikumsplätzen wird die Reha-Einrichtung von verschiedenen Firmen unterstützt. Dennoch müssen die Teilnehmer auch lernen, mit Enttäuschungen umzugehen, etwa bei Bewerbungen. Auch das ist Teil der Ausbildung, sagt Reha-Teilnehmer Gerhard Kellner: „Ich habe über 80 Bewerbungen weggeschickt, und davon kommt bei über der Hälfte keine Antwort zurück. Das ist ein bisschen frustrierend weil man als Bittsteller hingestellt wird, was man aber nicht ist, denn ich möchte arbeiten.“ 32 Frauen und Männer absolvieren derzeit dieses Reha-Programm in Salzburg, österreichweit sind es 1.300 pro Jahr.

Umschulung nach Unfall oder Krankheit ORF-Redakteurin Uli Wolf hat sich angesehen, wie Menschen nach Erkrankung oder Unfall umgeschult werden.

