Einbrecher schlugen doppelt zu

Einbrecher waren in der Nacht auf Dienstag in zwei Einfamilienhäusern in Hallein-Taxach (Tennengau) aktiv. Die Unbekannten bohrten eine Terrassentür und ein Fenster an und gelangten so in die Häuser.

In den Häusern nahmen die unbekannten Täter dann Computer, Handys, Bargeld und Dokumente mit. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

