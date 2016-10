Grüne: „Koalition nicht in Gefahr“

Salzburgs Grüne sehen die Frage der Mindestsicherung weniger strikt als ihre Bundespartei. Eine Verschärfung der Mindestsicherung würde die schwarz-grüne Koalition in Salzburg nicht gefährden, heißt es am Dienstag.

Die grüne Sozialsprecherin im Parlament, Judith Schwentner, hatte vor wenigen Tagen von schweren Problemen für die schwarz-grünen Koalitionen in den Bundesländern gesprochen, sollte sich die ÖVP mit einer Verschärfung der Mindestsicherung durchsetzen.

Schellhorn: „Schon schwierigere Themen gelöst“

Heinrich Schellhorn, Sozial- und Kulturlandesrat der Grünen, will von einer Gefahr für die Salzburger Koalition mit der ÖVP aber nichts wissen: „Natürlich führen wir mit der ÖVP auch Gespräche über die Mindestsicherung und die zukünftige Gestaltung der Mindestsicherung. Das wird sicher kein Knackpunkt in der Koalition sein, da haben wir schon viel schwierigere Themen in Salzburg gemeinsam gelöst.“ Eine „Mindestsicherung light“ würde die Koalition in Salzburg keinesfalls sprengen, so Schellhorn.

Links: