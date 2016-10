Radfahrer attackiert Spaziergänger

In Hallein (Tennengau) ist Sonntagnachmittag eine Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem älteren Ehepaar eskaliert. Dabei soll der Biker die beiden Fußgänger angegriffen haben.

Das ältere Ehepaar war auf der Salzachpromenade spazieren, als sich der Radler von hinten näherte und schließlich zwischen den beiden vorbeifuhr. Danach soll er sich umgedreht und geschimpft haben, dass er zu wenig Platz gehabt hätte, so die Polizei. Dabei kam der Mann zu Sturz, woraufhin die Pensionisten lachen mussten.

Beide Spaziergänger verletzt

In der Folge ging der Unbekannte auf den 76-Jährigen los. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und am Knie zu, konnte aber wieder aufstehen. Der Radfahrer packte ihn erneut an den Schultern. Da kam ihm seine um zwei Jahre ältere Frau mit ihrem Schirm zu Hilfe, den der Mann aber zerstörte und wegwarf. Auch die Frau erlitt leichte Abschürfungen an der Hand.

Auffällige Piercings, Ersuchen um Hinweise

Der Radfahrer floh danach. Er soll etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er hat dunkles, kurzes Haar und zwei auffällige Piercings in den beiden Mundwinkeln.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Nummer 059 133 5100-100.