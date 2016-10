Einbrecher flüchteten durch Kapruner Ache

Unbekannte Täter haben am Montag in den frühen Morgenstunden in Kaprun (Pinzgau) in einer Trafik eingebrochen. Auf ihrer Flucht durchquerten sie im Anschluss auch die Kapruner Ache.

Die unbekannten Täter hatten eine elektronische Schiebetür aufgezwängt und den Geschäftsraum durchsucht. Sie erbeuteten ca. 270 Stangen Zigaretten und Bargeld. Eine genaue Auflistung der Beute ist aber laut Polizei nicht bekannt.

Fluchtfahrzeug stand schon bereit

Die Täter dürften allerdings gestört worden sein und flüchteten offensichtlich über ein Fenster im ersten Stock des Gebäudes, das sich in ca. vier Metern Höhe befindet. Anschließend querten sie die Kapruner Ache, welche zu diesem Zeitpunkt lediglich „kniehoch“ Wasser führte.

Ersten Erkenntnissen nach wartete bereits ein Pkw auf die Täter. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Großfahndung verlief vorerst negativ.

Links: