Tag der deutschen Einheit sorgt für Stau

In der Stadt Salzburg haben Autofahrer am Montag viel Geduld beweisen müssen. Seit der Früh wälzten sich Autokolonnen durch die Stadt, fast so wie an den Regentagen im Sommer. Der Grund ist der Tag der deutschen Einheit.

Seit der Früh gab es in vielen Teilen der Stadt nur ein langsames Weiterkommen für alle Autofahrer. Zum einen ließ das Regenwetter viele auf das Auto umsteigen, zum anderen feiert Deutschland am Montag den Tag der deutschen Einheit.

„Wir kennen das aus München“

Im Stau sind daher viele Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen zu sehen. Viele nutzen den Feiertag für einen Ausflug nach Salzburg: „Wir kennen das ja aus der Umgebung von München. Wir sehen das daher ganz gelassen“, sagt einer der Autofahrer.

ORF / I. Gunzer

Vor allem im Frühverkehr sorgte das hohe Verkehrsaufkommen für Stau und lange Wartezeiten. So betrug etwa die Fahrzeit von Liefering nach Parsch rund eine Stunde.

Am Nachmittag sollte sich der Verkehr nach Einschätzung der Polizei wieder beruhigen. Gegen Abend rechnen die Experten aber wieder mit mehr Verkehr aus der Stadt Salzburg in Richtung deutsche Grenze.