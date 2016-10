NEOS: Zweifel an Effektivität von Standortagentur

Das NEOS im Salzburger Gemeinderat wollen jetzt die Standortagentur Salzburg vom Kontrollamt prüfen lassen. Denn sie bezweifeln, dass die Agentur, die sich um Betriebsansiedlungen kümmern soll, viel bringt.

Christoph Starzer, NEOS-Vertreter im Kontrollausschuss der Stadt Salzburg, brachte einen Prüfantrag für die Standortagentur Salzburg ein. An dieser Gesellschaft des Landes Salzburg ist die Stadt mit einem Drittel der Anteile beteiligt. In den letzten zehn Jahren flossen rund zwei Millionen Euro städtische Subventionen an die Agentur.

Kernfrage: Wie viele geförderte Firmen noch aktiv?

Doch von spürbaren Erfolgen der Standortagentur sei nichts zu merken, sagte Starzer gegenüber dem ORF. Deshalb solle das städtische Kontrollamt jetzt ihre Gebarung in den Jahren 2006 bis 2015 unter die Lupe nehmen.

Vor allem interessiert das NEOS, wie viele der geförderten Firmen tatsächlich noch in Salzburg aktiv sind: „Nur nachhaltige Betriebsansiedelungen – und die damit verbundene Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen – rechtfertigen für uns NEOS die Finanzierung der ‚Standortagentur‘“, betont Starzer. Jede Fraktion im Salzburger Gemeinderat darf drei Mal im Jahr Prüfaufträge an das städtische Kontrollamt erteilen.