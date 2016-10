Brandstiftung aus Liebeskummer? Urteil erwartet

Im Prozess um mutmaßliche Brandstiftung in einem Personalwohnhaus in Obertauern (Pongau/Lungau) soll am Montag ein Urteil fallen. Angeklagt ist ein 27-jähriger Slowake. Er soll das Feuer aus Liebeskummer gelegt haben.

Eine Arbeitskollegin soll den 27-Jähirgen abgewiesen haben. Deshalb soll der Koch Anfang März 2014 die Nerven verloren haben. Laut Anklage soll er im Stiegenhaus des Personalgebäudes einen Einbauschrank und eine Matratze in Brand gesteckt haben. Auch Textilien im Keller und im Waschraum soll der 27-Jährige angezündet haben. Wenige Minuten später soll er dann selbst die Rettung alarmiert haben - aber nicht wegen des Feuers, sondern weil er nicht atmen könne. Die fünf Arbeitskollegen des Mannes, darunter auch die Angebetete, konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten.

ORF / Reinhard Fuchs

Bei Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft

Im Prozess bestritt der Koch bisher, etwas mit dem Brand zu tun gehabt zu haben. Er habe an dem Abend getrunken und könne sich an nichts erinnern. Weil der 27-Jährige beim zweiten Verhandlungstermin nicht erschien und beim ersten Termin die angebetete Skilehrerin nicht ausfindig zu machen war, wird der Prozess am Montag spannend. Bei einer Verurteilung drohen dem Slowaken zwischen einem und zehn Jahre Haft. Den Brandschaden übernahm die Versicherung des Hausbesitzers.

Der Koch soll schon einmal in Puch (Tennengau) Feuer gelegt haben. Damals gingen, ebenfalls nach einer Zurückweisung einer Frau, eine Bettdecke und eine Matratze in Flammen auf.

