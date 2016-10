Höhenkrankheit öfter Grund für Bergunfälle

Die Höhenkrankheit ist nicht nur im Himalaya oder den Anden ein Problem in Bergsteiger, sondern auch in den heimischen Bergen. Forscher gehen davon aus, dass jeder vierte Rettungseinsatz auf sie zurückzuführen ist.

Die Höhenkrankheit ist in unseren Breiten bisher kaum ein Thema - zu Unrecht, sagt Studienleiter Marc Berger von den Salzburger Landeskliniken: „In Österreich spielt die Höhenkrankheit ebenfalls eine Rolle - so wie in anderen Ländern, in denen es Berge über 2.000 Metern gibt. Denn die Höhenkrankheit tritt typischerweise ab einer Höhe zwischen 2.000 und 2.500 Metern auf.“

Studie zu Therapiemöglichkeiten

Eine Gruppe von Anästhesisten und Sportmedizinern der Landeskliniken befasst sich daher mit Ursache und Therapiemöglichkeiten der Höhenkrankheit. Denn ab einem gewissen Stadium kann sie lebensbedrohlich werden: „Wenn man die Symptome ignoriert und weiter in die Höhe aufsteigt, dann besteht das Risiko, dass sich daraus ein Höhen-Hirnödem entwickelt. Das ist dann potenziell lebensgefährlich“, so Berger.

ORF

50 Probanden wurden für die Studie medizinischen Untersuchungen unterzogen. Dann mussten sie innerhalb von 24 Stunden im Monte-Rosa-Massiv in Italien zu einer Hütte in 4.500 Metern Höhe aufsteigen: „Ich hatte die volle Ausbildung der Höhenerkrankung - massive Schlafstörungen in beiden Nächten“, schildert Proband Jakob Pann. „Dazu sind extreme Kopfschmerzen gekommen, verbunden mit Übelkeit.“

„Erwischt die Hochtrainierten genauso“

Eine der Erkenntnisse: Auch gut trainierte Sportler sind nicht gegen Höhenkrankheit gefeit. „Es ist natürlich immer gut, fit zu sein. Aber für die Bergkrankheit selber ist es nicht schützend“, sagt Josef Niebauer, Leiter der Sportmedizin an der Landeskliniken. „Es erwischt die weniger Trainierten genauso wie die Hochtrainierten.“

Höhenkrank auch in Österreichs Bergen Jeder vierte Bergunfall in Österreich könnte auf die Höhenkrankheit zurückzuführen sein, schätzen Mediziner.

Man geht davon aus, dass zahlreiche ungeklärte Unfälle in den Bergen eigentlich durch Höhenkrankheit verursacht werden: „Es kann durchaus sein, dass die Höhenkrankheit auch zu Unfällen im Gebirge führt“, sagt Studienleiter Berger. „Das ist nicht immer klar zu verifizieren - erst recht nicht, wenn man mit dem Verunfallten dann nicht mehr sprechen kann.“ Im Notfall hilft dann nur die Verabreichung von Sauerstoff, um bleibende gesundheitliche Schäden zu verhindern.