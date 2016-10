Renaturierung der Oichten fast abgeschlossen

Die ökologische Sanierung der Oichten in Göming und Nußdorf (Flachgau) ist jetzt beinahe abgeschlossen. Die beiden Gemeinden, das Land Salzburg, die EU und die Kraftwerksbetreiber investierten gut 500.000 Euro.

Der Flusslauf der Oichten wurde in Nußdorf Anfang des 20. Jahrhunderts reguliert. Seither blockierten zudem fünf Wasserkraftwerke die Wanderung der Fische flussaufwärts - und auch die Hochwassergefahr stieg. Jetzt wurden die Sünden der Vergangenheit behoben: Fischtreppen wurden in den Flusslauf eingebaut und sogar der seltene Eisvogel und der kleine Schwarmfisch finden am Ufer der Oichten wieder passende Lebensbedingungen.

Land Salzburg

Eines von 22 Hochwasserschutzprojekten

Die Sanierungskosten von bislang 500.000 Euro teilen sich Land Salzburg und EU. Ein Zehntel übernehmen die Gemeinde Nußdorf und die Kraftwerksbetreiber. Die Renaturierung der Oichten ist nur eines von 22 Hochwasserschutzprojekten im Land Salzburg, bei denen einen möglichst naturnaher Zustand wieder hergestellt wurde.

Allein im Flachgau wurden in den vergangenen 15 Jahren so knapp 20 Millionen Euro für die Salzach, die Fischach, sowie den Wallerbach und den Statzenbach in Neumarkt am Wallersee investiert.