Messerstiche und Schüsse vor Lokal

In der Nacht auf Samstag sind bei einer Messerstecherei mit Schüssen vor einem Lokal in Salzburg-Lehen drei Männer verletzt worden. Ein Streit soll mit Messern ausgetragen worden sein. Ein Gast soll geschossen haben.

Laut Polizei lieferten sich ein Bosnier und seine Söhne mit anderen Gästen des Lokals an der Ignaz-Harrer-Straße kurz nach 23.00 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Vor dem Lokal soll dann ein Mann die Bosnier mit einem Stanleymesser attackiert und zum Teil schwer verletzt haben. Die zwei Söhne (22 und 23 Jahre alt) erlitten Schnittverletzungen im Gesicht. Dem 54-jährigen Vater wurde fast die Hand abgetrennt.

Ein weiterer Mann zückte bei dem Streit laut Polizei eine Schreckschusspistole und bedrohte die Bosnier. Er feuerte danach mehrmals in die Luft, verletzte aber niemanden.

ORF/Klement

Mutmaßlicher Messerstecher in Park festgenommen

Polizei und Rotes Kreuz rückten mit einem Großaufgebot an. Die Gaswerkgasse, die Ignaz-Harrer-Straße und die Siebenstädterstraße wurden komplett gesperrt. Der mutmaßliche Messerstecher war zunächst entkommen. Allerdings schnappten die Beamten wenig später hinter einem Busch in einem nahe gelegenen Park einen 44-jährigen Slowenen fest. In dem Gebüsch wurde auch das Messer gefunden. Auch ein 37-jähriger Österreicher wurde in Gewahrsam genommen - er soll mit der Schreckschusspistole geschossen haben.

Das Rote Kreuz kümmerte sich um die Verletzten. Der Mann, dem beinahe die Hand abgetrennt wurde, wurde in der Nacht notoperiert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.