Handtaschen-Raub am Friedhof

Am Freitag hat ein bislang unbekannter Täter einer 82-jährigen Salzburgerin am Parkplatz vor dem Kommunalfriedhof in Salzburg-Gneis ihre Handtasche entrissen. Der Täter flüchtete zu Fuß.

Eine erste Fahndung am Freitag verlief negativ. Bei dem Täter handelt es sich laut Opfer um einen ca. 15 Jahre alten Jugendlichen mit schmächtiger Statur und blonden Haaren. Der junge Mann soll mit einer grauen Strickweste gekleidet gewesen sein. Wie viel Bargeld, die Pensionistin bei sich hatte, konnte die 82-Jährige nicht abschätzen. In der Handtasche befanden sich zudem diverse Bankomatkarten und ein Handy.