Tunnelsperren auf Tauernautobahn

Ab dem 3.Oktober sind auf der Tauernautobahn (A10) wegen Reinigungsarbeiten mehrere Tunnel gesperrt. Die Sperren betreffen den Ofenauer- und den Hieflertunnel (Tennengau/Pongau), sowie die Tunnelgruppe Werfen.

Die Asfinag führt ab Montag Reinigungsarbeiten in den Tunnel entlang der Tauernautobahn (A10) durch. Von Montag bis Mittwoch sind der Ofenauer- und der Hieflertunnel zwischen dem Tennengau und dem Pongau in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Von Mittwoch bis Freitag reinigt die Asfinag die Tunnelröhren in Fahrtrichtung Villach. Gesperrt sind der Ofenauer- und der Hieflertunnel an der Grenze zwischen dem Tennengau und dem Pongau, sowie die Tunnelgruppe Werfen. Autofahrer werden über die Bundesstraße umgeleitet.