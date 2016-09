Serbe wegen 6.000 Euro-Strafe festgenommen

In Salzburg-Aigen hat die Polizei am Freitagvormittag einen 34-jährigen Serben wegen offener Finanzstrafen festgenommen. Der Mann hatte Schulden in Höhe von 6.000 Euro. Der 34-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Der 34-jährige Serbe dürfte über mehrere Monate Strafen nicht bezahlt haben. Um welche Delikte es sich dabei handelt konnte die Polizei am Freitag noch nicht melden. Der Serbe konnte die 6.000 Euro am Freitagvormittag nicht begleichen. Polizisten überstellten ihn daraufhin in die Justizanstalt Salzburg. Sollte der Mann die Finanzstrafe nicht bezahlen können, dann muss er stattdessen 30 Tage in der Justizanstalt bleiben.