Tierschützer demonstrieren gegen Gatterjagd

In der Stadt Salzburg haben am Donnerstag Tierschützer gegen die Gatterjagd auf Wildschweine protestiert und fordern diese zu verbieten. Der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) verweist auf einen rechtsgültigen Bescheid.

Seit Monaten schon protestieren Mitglieder des „Vereins gegen Tierfabriken“ vor dem Büro des für Jagdangelegenheiten zuständigen Landesrats Josef Schwaiger (ÖVP). In der Antheringer Au (Flachgau) betreibt Grundbesitzer Max Mayr-Melnhof ein Jagdgatter. Wildschweine leben dort auf 500 Hektar und werden zwei Mal im Jahr gejagt. Die Aktivisten fordern die Gatterjagd zu stoppen. „Wir wollen, dass mit einer Übergangsfrist dieses Jagdgatter aufgelöst wird und dass man dort nicht Wildschweine züchten darf, wo eigentlich ein Naturschutzgebiet sein sollte“, sagte Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken.

ORF

Grundbesitzer verweist auf Bescheid

Grundbesitzer Max Mayr-Melnhof konterte am Donnerstag, er würde in der Antheringer Au keine Wildschweine züchten. Zudem habe er einen rechtsgültigen Bescheid für diese Jagd. Das bestätigte am Donnerstag auch der ressortzuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Der Bescheid ist 21 Jahre alt, bei der jährlichen Bejagung finden entsprechende behördliche Kontrollen statt und bisher hat es keinen einzigen Fall gegeben, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man hier einen Bescheid nicht ankerkennt, sagte Schwaiger bei der Demonstration am Donnerstag.