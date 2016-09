Air Berlin: Folgen für Salzburg noch unklar

Der massive Umbau der Fluglinie Air Berlin könnte auch den Salzburger Flughafen treffen. Air Berlin soll drastisch schrumpfen: bis zu 1.200 Mitarbeiter sollen entlassen werden. Am Flughafen Salzburg ist man derzeit noch gelassen.

Air Berlin und ihre Tochter Niki fliegen derzeit zehn Mal am Tag nach Salzburg. Air Berlin will 1.200 Mitarbeiter entlassen und einen Teilen Teil der Flotte an die Lufthansa abgeben. Bis zu 40 Flieger soll Lufthansa für sechs Jahre anmieten. Auswirkungen könnte es auch für den Salzburger Flughafen geben. Ein Sprecher des Flughafens betonte am Donnerstag aber, dass man derzeit sehr gelassen sei. Die Kurse von und nach Salzburg seien sehr gut gebucht. Selbst wenn Air Berlin weniger fliegen würde, dürften wohl andere Fluglinien einspringen, sagte der Sprecher.