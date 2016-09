Schwere Verletzungen bei Unfällen

In Henndorf (Flachgau) rammte Mittwochmittag ein 66-Jähriger mit seinem Wagen eine Betonstütze und wurde schwer verletzt. Und in Zell am See (Pinzgau) wurde Mittwochfrüh ein Autofahrer beim Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt.

Der Unfall geschah im Zeller Ortsteil Schüttdorf. Das Auto des 51-Jährigen und der Traktor eines 23-jährigen Landwirtes stießen aus bisher ungeklärter Ursache seitlich zusammen. Der Pkw geriet durch die Wucht des Aufpralls in Schleudern. Das Rote Kreuz brachte den Schwerverletzten ins Zeller Krankenhaus.

Alkotest wegen Verletzungen unmöglich

Und bei dem Unfall in Henndorf fuhr ein Pensionist aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen über eine Wiese, durchbrach einen Weidezaun und schlitterte seitlich in die Einfahrt eines Bauernhofes.

Feuerwehrleute befreiten den 66-Jährigen aus dem Auto. Das Team des Rettungshubschraubers flog ihn nach der medizinischen Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Ein Alkotest war wegen der schweren Verletzungen nicht möglich. Der genaue Unfallhergang muss erst geklärt werden.