ORF-Redakteur Franz Zeller ausgezeichnet

Der Salzburger Journalist und Krimi-Autor Franz Zeller, der seit Jahren in Wien bei Radio Österreich 1 als Redakteur und Moderator arbeitet, hat vom Land Steiermark den Inge-Morath-Preis für Wissenschaftspublizistik bekommen.

Zweite Preisträgerin ist Alice Senarclens de Grancy von der Tageszeitung „Die Presse“. Beide erhalten je 5.000 Euro.

franzzeller.at

16 Jahre im ORF Salzburg

Franz Zeller (geb. 1966) ist seit 2004 beim Kultursender Ö1 in Wien tätig. Er ist im Funkhaus für die bundesweit ausgestrahlte Sendereihe „Matrix“ sowie die Reihe „Digital.Leben“ verantwortlich, die er selbst entwickelt hat und moderiert. Zuvor arbeitete er 16 Jahre als Reporter und Journalist im ORF-Landesstudio Salzburg, von wo er viele Sendungen für ORF Radio Salzburg produzierte und für Radio Österreich 1 in Wien zulieferte. Zeller studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Salzburg und schaffte neben dem Job auch seine Promotion. Dazu hat er noch eine Fliegerlizenz als Privatpilot.

Und auch das erfolgreiche Schreiben von Krimis ist für den Vielfältigen kein Nebengleis mehr. Zeller publizierte in diesem Genre schon mehrere Romane, schreibt an weiteren und hat eine große Fangemeinde.

Alice Senarclens de Grancy (geb. 1979) hat den Inge-Morath-Preis des Landes Steiermark in der Kategorie Printmedien erhalten. Die gebürtige Steirerin leitet seit dem Jahr 2014 die Redaktion „Wissen“ der „Presse“. Nach einem Studium der Soziologie und einer Medienfächerkombination sowie ersten redaktionellen Erfahrungen bei der „Kleinen Zeitung“ war sie zwölf Jahre Pressesprecherin der TU Graz.

Steirischer Sonderpreis für Puntigam

Seit mehr als zehn Jahren sorgt Martin Puntigam beim Wissenschafts-Kabarett „Science Busters“ für den kabarettistischen Schmäh und hat dafür am Mittwoch den steirischen Sonderpreis bekommen. Wissenschaftspublizistik leiste einen „wesentlichen Beitrag für das notwendige Verständnis in der breiten Öffentlichkeit und hebt das öffentliche Bewusstsein für Wissenschaft und Forschung als wesentliche Voraussetzung zur Sicherung von Arbeitsplätzen und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit“, hob Wissenschaftslandesrat Christoph Drexler (ÖVP) hervor.

