Alkolenker wurde zum Geisterfahrer

In der Stadt Salzburg ist Dienstagnachmittag ein alkoholisierter Autolenker kurz zum Geisterfahrer geworden. Der Vorfall endete aber glimpflich.

Der 42-Jährige war beim Knoten Salzburg Nord von der Westautobahn auf die B156 abgefahren. Er bog allerdings falsch ein und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein anderer Lenker machte ihn darauf aufmerksam, sodass er laut Polizei nach bereits 100 Metern wieder umdrehte.

Zur selben Zeit fuhr allerdings gerade eine Polizeistreife vorbei, die den serbischen Lenker sofort anhielt. Der Mann räumte den Fehler ein und gab an, sich in Salzburg nicht so gut auszukennen. Die Beamten führten bei ihm eine Alkotest durch, der einen Wert von 0,94 Promille ergab. Sie nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.

