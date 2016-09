Gegen Crashs: Neuer Bahnübergang für Zell?

In Stadtteil Bruckberg von Zell am See (Pinzgau) ist ein Bahnübergang der Lokalbahn seit Monaten gesperrt – wegen schwerer Unfälle. Nun wird überlegt, einen Schranken zu bauen. Andernfalls könnte eine dauerhafte Sperre der Straße drohen.

Schon seit Mai ist der Zeller Bahnübergang im Stadtteil Bruckberg gesperrt. Es hat dort mehrere schwere Unfälle gegeben.

Bürgermeister für Schrankenbau

Die Eisenbahnbehörde hat den Stadtpolitikern die Sperre des Bahnübergangs vorgeschrieben. Nun prüft die Stadtgemeinde Zell am See, ob die Kreuzung durch einen Schranken entschärft werden soll. Die Kosten würden bei 850.000 Euro liege.

ORF

Die Hälfte der neuen Schrankenanlage müsste die Stadtgemeinde bezahlen, sagt der Zeller Bürgermeister Peter Padourek (ÖVP): „Die Sicherheit ist vorrangig. Aber auch die Flüssigkeit des Verkehrs ist wichtig. Wenn es Sinn macht, werden wir diesen Schranken errichten lassen. Und ich gehe davon aus.“

„Leute übersehen Ampeln oft“

Verkehrsteilnehmer können wegen des gesperrten Übergangs derzeit nicht mehr auf die stark befahrene Mittersiller Straße in Richtung Kaprun oder Salzburg einbiegen - zum Beispiel Sonja Hölzl aus Zell: „Ich fahre oft mit dem Fahrrad hier vorbei. Oft übersehen die Leute diese Ampel an der Bahn. Ich habe das selbst schon zwei Mal erlebt, wie ein Unfall war. Das Sonnenlicht blendet oft so, es ist schon sehr gefährlich.“

Und der Zeller Josef Hollaus ist auch alles andere als begeistert: „Die Autofahrer sind so abgelenkt, weil insgesamt so viel Verkehr ist. Jetzt schaut man da nicht, auch wenn es eine Ampel gibt.“

Serie von Bahnunfällen in der Region

An unbeschrankten Bahnübergängen bleibt laut Experten immer ein Risiko. Es passieren in der Region immer wieder schwere Unfälle, besonders auch bei Übergängen der Pinzgaubahn – zuletzt in Mittersill, wo es bei zwei Crash Schwerverletzte und eine Tote gab.

Links: