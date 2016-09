Viel Beute für jugendliche Einbrecher

Polizisten haben drei Einbrüche in Mittersill und Bramberg (Pinzgau) geklärt. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sollen im August in einen Berggasthof und in zwei Skihütten eingedrungen sein.

Die Beute der Einbrecher waren laut Ermittlern unter anderem Bargeld, Zigaretten und eine Spiegelreflexkamera. Die beiden Jugendlichen würden aus Mittersill (Pinzgau) stammen und seien geständig, teilt die Polizei mit.

Mehrere tausend Euro Schaden

Als Motiv sollen die Verdächtigen ihre Geldnot angegeben haben. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Es soll um mehrere tausend Euro gehen.