Neuer ärztlicher Direktor im KH Schwarzach

Das Krankenhaus Schwarzach hat mit Andreas Valentin einen neuen ärztlichen Direktor. Der 57 Jahre alte Universitätsprofessor hat bisher die Abteilung Innere Medizin im Spital geleitet. Er ist seit knapp zwei Jahren im Pongau.

Krankenhaus Schwarzach

Valentin hat in Wien Medizin studiert, und dort auch 2003 habilitiert. Zusätzlich schloss der 57-Jährige 2009 sein Masterstudium (MBA, Health Care Managment) an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Valentin ist Spezialist für Intensivmedizin, Medizinethik und Patientensicherhiet. Bis 2014 arbeitete er an der Kranenanstalt Rudolfstiftung in Wien.

Mit 1. Oktober übernimmt Valentin nun den Posten des ärztlichen Direktors in Schwarzach. Das Krankenhaus beschäftigt insgesamt 1.350 Mitarbeiter. Pro Jahr werden rund 100.000 Pateinten stationär und ambulant im Spital in Schwarzach behandelt.