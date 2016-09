19-Jähriger stürzt mit Auto in Fuscher Ache

In Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) sind am Montag zwei 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden - einer von ihnen schwer. Das Auto war in die Fuscher Ache gestürzt.

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte laut Polizei die Ursache für den Unfall am Montagabend in Fusch gewesen sein. Ein 19-jähriger aus Bruck war mit seinem Wagen bei der Ortseinfahrt auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen entgegenkommenden Kleinlaster geprallt.

Das Auto verlor ein Hinterrad und schlitterte 100 Meter weit, bevor es auf den Rädern in der Ache zum Stillstand kam. Der Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.