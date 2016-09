ÖBB ersetzen IC-Züge durch Railjets

Die ÖBB ersetzen in den nächsten Monaten ihre alten Intercity-Züge durch komplett neue Railjet-Garnituren. Diese Züge bieten mehr Komfort - etwa verstellbare Sitze mit Fußstützen auch in der zweiten Klasse und besseres WLAN.

Die Bundesbahnen geben für die neuen Züge 145 Millionen Euro aus. Der Railjet ist eine DER Erfolgsgeschichten der Österreichischen Bundesbahnen. Der schnellste Zug Österreichs hat sich seit seiner Einführung einen ausgezeichneten Ruf erworben und ist auch zu normalerweise schwachen Zeiten sehr gut ausgelastet. Die Fahrgäste loben vor allem den hohen Komfort und die Schnelligkeit dieser Züge.

ORF

Dieses gute Image nutzen die Bundesbahnen jetzt für eine große Veränderung. Sie ersetzen nämlich die sichtbar gealterten Intercity-Züge durch den Railjet. Es gibt also in Zukunft sozusagen zwei Railjets - den schnellen, der nur in den Landeshauptstädten hält und den langsameren Railjet, der jene Bahnhöfe ansteuert, in denen auch der Intercity stehen bleibt - wie zum Beispiel in Vöcklabruck (Oberösterreich) oder Amstetten (Niederösterreich).

Deutlich mehr Komfort in der zweiten Klasse

Äußerlich gleichen sich die alten und die neuen Railjets. Innen unterscheiden sie sich dagegen sehr wohl. In den neuen Railjets haben die ÖBB den Komfort massiv ausgebaut, betont ÖBB-Vorstandsdirektorin Valerie Hackl.

ORF

„Dazu gehört zum Beispiel ein funktionstüchtiges WLAN, weiters ein onboard-Portal, das dem Kunden Informationen rund um seine Reise bieten wird. Auch die Fahrrad-Mitnahme ist wieder inkludiert. Zudem werden auch in der zweiten Klasse die Sitze verstellbar und mit Fußstützen ausgestattet sein“, sagt Hackl.

Zwei Railjets pro Stunde zwischen Salzburg und Wien

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember werden zwei Railjets pro Stunde zwischen Salzburg und Wien unterwegs sein. Damit wollen die ÖBB noch mehr Menschen veranlassen, auf die Bahn umzusteigen.

