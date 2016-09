Mutmaßlicher Profi-Dealer geschnappt

In der Stadt Salzburg haben Polizisten einen mutmaßlichen Drogendealer aufgegriffen und festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamte größere Mengen verschiedener Drogen mit hohem Straßenverkaufswert.

Bei der Straßenkontrolle hatte der Verdächtige laut Ermittlern nur geringe Mengen dabei. Der Bosnier war mit seinem Wagen im Stadtteil Lehen unterwegs. Er hat keinen Führerschein und soll versucht haben, die Beamten durch falsche Angaben hinters Licht zu führen. Zudem soll der 25-Jährige während der Kontrolle mehrere kleine Alukugeln auf die Straße geworfen haben - darin jeweils ein Gramm Drogen.

Vielfältiges Sortiment in der Wohnung

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Sie holten sich die Genehmigung für eine Durchsuchung der Wohnung und fanden schließlich mehr als 200 Ecstasy-Tabletten, mehr als ein Kilogramm Cannabiskraut, dazu noch Speed, Kokain und Heroin. Auch 3.800 Euro Bargeld stellen die Beamten sicher. Insgesamt haben die Drogen laut Polizei einen Straßenverkaufswert von ca. 46.000 Euro.

Weitere Ermittlungen laufen

Der junge Bosnier sitzt nun in der Justizanstalt Salzburg in Puch (Tennengau) in Haft. Bisher verweigere der 25-Jährige jede Aussage, heißt es von der Polizei.