Motorsägen und Wasser gegen Dachstuhlbrand

In Straßwalchen (Flachgau) ist in der Nacht auf Donnerstag der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Brand geraten. Das Dach musste für die Löscharbeiten aufgeschnitten werden.

Knapp 40 Feuerwehrleute waren schnell an Ort und Stelle und konnten das Feuer rasch löschen. Sie mussten den Dachstuhl dafür mit Motorsägen aufschneiden, weil viel Dämmmaterial zu glosen begonnen hatte.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Die Bewohner des Hauses waren laut Einsatzleiter Wilhelm Nobis nicht gefährdet. Die Polizei muss nun die Ursache des Feuers klären. Verletzt wurde niemand.