Grödig möchte wieder zum Profi-Fußball

Der SV Grödig steht überraschend in der dritten Runde von Österreichs Fußball-Cups. Das Team hat den SV Horn aus der Ersten Liga - den Favoriten - mit 6:4 beim Elferschießen bezwungen. Parallel laufen Planungen für die Rückkehr zum Profifußball.

ORF

Nach dem entscheidenden Treffer von Kapitän Robert Strobl im Elfmeterschießen darf der Bundesliga-Ab und -Aussteiger erstmals wieder auf der großen Bühne jubeln.

Lob für die Jungen im Team

Mittlerweile gebe es wieder viele gute Nachwuchsspieler in der Mannschaft, sagt Vereinsmanager Christian Haas vom SV Grödig betont: „ Wir haben diese Spieler hochgezogen. Ein Kompliment für das ganze Team und für die jungen Spieler.“

Von denen tragen sich zwei gegen den favorisierten Erste Liga-Klub sogar in die Torschützenliste ein: Julian Feiser mit dem zwischenzeitlichen 1:0, Benedikt Pichler in der Verlängerung mit dem 2:1.

Spieler wieder optimistisch

Der Cup-Erfolg zeigt, dass Grödig zumindest sportlich an einzelnen Tagen mit Erste Liga-Teams Schritt halten kann, sagt Spieler Hans Peter Berger: „In der Regionalliga sind wir sehr gut unterwegs. Bei neun Spielen acht Siege zu haben, das zeugt schon von Qualität. Das Umfeld mit dem Herrn Haas ist sehr sehr professionell.“

Wird bald personell aufgerüstet?

Der Tabellenführer der Regionalliga-West darf nun mit einer Rückkehr in den Profifußball spekulieren. Voraussetzung ist allerdings, finanziell nichts zu riskieren, sagt Manager Haas: „Bei einer Sitzung gestern dauerte es vier Stunden. Wir planen natürlich. Bis zum 15. März müssen wir die Lizenz abgeben. Dazu muss auch der Kader verstärkt werden. Das entscheiden wir bis Dezember, ob wir ihn verstärken. Im Jänner ist dann Transferzeit. Wir werden also bald entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.“

Bald soll Entscheidung fallen

In den nächsten Wochen wird Abwehrchef Markus Berger fix fehlen. Der Ex-Internationale ist bei einem Zweikampf im Rasen hängengeblieben, hat sich den rechten Knöchel gebrochen und ist gleich danach im Unfallkrankenhaus operiert worden.