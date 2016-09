Rupertikirtag: Mehr Sicherheitsmaßnahmen

Die Veranstalter des Rupertikirtags setzen heuer auf mehr Sicherheitsmaßnahmen. Vor allem Besucherinnen sollen sich in der Menschenmenge sicher fühlen und vor sexuellen Übergriffen wie in der Kölner Silvesternacht geschützt werden.

Auch die Terrorgefahr spielt eine Rolle. Eine Absperrung der Plätze rund um den Dom geben und Zutrittskontrollen wie etwa beim Münchner Oktoberfest wird es aber nicht geben. Das wäre laut dem Veranstalter Altstadtmarketing auf den weiten Plätzen auch gar nicht möglich. Außerdem lägen seitens der Polizei momentan keine konkreten Hinweise auf Gefährdungen vor, wird betont.

Die Veranstalter würden sich bemühen, mögliche Übergriffe auf Frauen, wie in der Silvesternacht zu verhindern, sagt Inga Horny vom Altstadtmarketing. Dazu werden mehr Security-Mitarbeiter eingesetzt und besonders sensibilisiert, betont Horny.

„Zwei Expertinnen am Infostand“

„Wir haben unsere Schausteller und Gastronomen umfangreich informiert und sie gebeten, Augen und Ohren offen zu halten. Auch mit den beiden Frauenbüros von Stadt und Land haben wir gesprochen. Bei unserem Infostand wird es zwei Spezialistinnen geben, die zwischen 18.00 und 23.00 Uhr dort anwesend sein werden, um professionelle Hilfe zu leisten, falls dort wirklich etwas passieren sollte.“

Wildbild

Die Polizei wird sowohl in Zivil als auch in Uniform am Rupertikirtag verstärkt präsent sein.

Links: