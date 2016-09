Junge Flüchtlinge: Ruf nach Ausbildungspflicht

Für Flüchtlinge zwischen 15 und 18 sollte es eine verpflichtende Ausbildung geben, bei der sie vor allem Deutsch lernen. Sonst würden diese Jugendlichen nur tatenlos herumlungern, sagt Salzburgs Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ).

Alleine in der Stadt Salzburg gebe es rund 600 unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, die ein verpflichtendes Bildungsangebot bräuchten, betonte Hagenauer am Dienstag. Für diese 15- bis 18-Jährigen gilt keine Schulpflicht mehr: „Ihnen ist sturzlangweilig und sie lungern in Parks oder am Bahnhof herum und kommen auf blöde Gedanken“, sagte Hagenauer, die selbst jahrzehntelang in der Betreuung von Migranten tätig war.

„Standardisierte, verpflichtende Bildung“

Für die jugendlichen Flüchtlinge sind nach den derzeitigen Regelungen zwar 200 Stunden Deutschkurse vorgesehen. Das sei aber viel zu wenig, betonte die Vizebürgermeisterin. Es brauche „ein standardisiertes, verpflichtendes Bildungsprogramm mit viel Deutschunterricht, Sport und auch anderen Fächern“, um diese jungen Menschen fit für die österreichische Gesellschaft zu machen.

Eine solche Ausbildungspflicht nütze nicht nur den Flüchtlingen, sondern auch Österreich, war Hagenauer überzeugt: „Über 90 Prozent der unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge werden anerkannt und bleiben da - davon können wir ausgehen.“ Und gute Deutschkenntnisse seien absolut zentral für eine gute Integration.

Keine Einzelprojekte, sondern „generelle Lösung“

Zuständig für die Organisation der Flüchtlingsbetreuung sind das Innenministerium bzw. das Land Salzburg. An sie richtet Hagenauer ihre Forderungen. Auf ähnliche Vorschläge der Vizebürgermeisterin im Vorjahr hätten Land und Bund mit einigen Pilotprojekten für jugendliche Flüchtlinge reagiert - doch das sei zu wenig: „Es braucht eine generelle Lösung, die auch verpflichtend durchgezogen wird.“ Bei entsprechendem politischen Willen sei diese auch ohne Weiteres umsetzbar.

Link: