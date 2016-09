Großes Interesse an Bananenrepublikfahne

Die Posse rund um die Bananenrepublikfahne des Baumeisters Markus Voglreiter in Obertrum (Flachgau) zieht immer weitere Kreise: Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall. Gleichzeitig wollen immer mehr Interessenten die Fahne haben.

Freiheit der Kunst oder eine Beleidigung der Republik - das ist die juristische Frage hinter dem Fall. Der Bundesadler mit Bananen statt Hammer und Sichel war jedenfalls schon länger außen vor dem autoförmigen Bürogebäude Voglreiters in Obertrum angebracht und war gut zu sehen. Am Montag gab es Konsequenzen, sagt der Baumeister: „Die Polizei ist vorgefahren, hat ein paar Bilder von der Fahne gemacht und ist dann hereingekommen und hat mich aufgefordert, diese Fahne unverzüglich abzuhängen. Die haben mir irgendwelche Paragraphen vorgehalten und mich aufgefordert, das abzuhängen - und ich habe das dann gemacht.“

ORF

„Gewisse Meinungsfreiheit wird man noch haben“

Eine Herabwürdigung Österreichs habe er jedenfalls nicht im Sinne gehabt, betont Voglreiter: „Ich will ja nicht die Republik verhöhnen, sondern ich bin ein kritischer Geist - man kennt mich. Und eine gewisse Meinungsfreiheit wird man in dieser Republik noch haben, denke ich mir.“

Inzwischen bekam der Baumeister schon 500 Anrufe von Interessenten, die die Fahne gern bestellen würden. Zum Rummel rund um den Fall sagt er: „Zum einen ist die Sache schon so, dass man sagt: Man soll schon aufmerksam machen auf Missstände, wie die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wird. Man müsste das eigentlich ein bisschen umdrehen. Denn die Fahne hängt schon länger als die Bundespräsidentenwahl ansteht. Da muss man einmal den Umkehrschuss ziehen, warum die Bundespräsidentenwahl und wie das abläuft eigentlich so lächerlich ist.“

Großes Interesse an Bananenfahne Eine Medien- und Kunstposse beschäftigt jetzt die Salzburger Behörden: die Bananenrepublikfahne, die ein Baumeister vor sein Büro gehängt hatte.

Keine nähere Begründung von der Polizei

Eine nähere Begründung, warum die als Karikatur entworfene Fahne verfassungsfeindlich sein soll, gab die Polizei am Dienstag nicht ab. Markus Voglreiter wird jedenfalls angezeigt. Was in dem Fall weiter geschieht, entscheidet die Staatsanwaltschaft.

Link: