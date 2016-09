Hexenstatue angezündet, Gast verletzt

Ein 53-jähriger Deutscher ist Montagabend durch eine brennende Holzfigur vor einem Salzburger Innenstadtlokal verletzt worden. Er wollte die Hexenstatue fotografieren.

Die Statue hatte offenbar der Wirt des Lokals geschenkt bekommen und in Brand gesetzt. Als er laut Polizei zusätzlich Schnaps ins Feuer goss, gab es eine Stichflamme. Sie traf den Deutschen am Oberkörper und im Gesicht. Der Mann soll Verbrennungen erlitten haben und wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus gebracht.

Salzburger Wirt angezeigt

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 41-jährigen Wirt eingeleitet - wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung. Ersten Vernehmungen zufolge soll die Verbrennung der Holzfigur gegen 18.15 Uhr eine „Jux-Aktion“ gewesen sein. Es hieß, eine „Hexe“ bringe Unglück, deshalb sei die Statue mit Schnaps übergossen und angezündet worden.