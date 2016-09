Aiderbichl: Aufhauser offenbar erpresst

Michael Aufhauser, Chef des Tier-Asyls Gut Aiderbichl in Henndorf (Flachgau), ist offenbar erpresst worden. Nach seinem Schlaganfall soll ein Ex-Pfleger heimlich Fotos gemacht und Geld verlangt haben. Nun wurde die Polizei eingeschaltet.

Michael Aufhauser ist nach seinem Schlaganfall blind und halbseitig gelähmt. Aber er kann wieder sitzen und sprechen. Der schillernde Tierfreund und prominente Partylöwe von einst ist seit eineinhalb Jahren ein schwerkranker Herzpatient. Bis Ende Juli hatte er einen Pfleger aus Kroatien. Der soll laut Ermittlern jetzt Aufhausers mutmaßlicher Erpresser sein.

Gut Aiderbichl

Geschäftsführer: „War total schockiert“

Der Verdächtige soll am Wochenende einen Brief an Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber geschrieben haben. Er wolle Geld, ansonsten würde er Fotos des bettlägerigen Michael Aufhauser veröffentlichen. Manager Ehrengruber hat die Polizei eingeschaltet: „Ich war am Anfang total schockiert und wusste nicht, was ich davon halten soll. Ich bin natürlich entrüstet und enttäuscht und wütend. Dass ein Mensch so weit geht, dass er sich an einem Bedürftigen vergeht.“

„Keinerlei sexuelle Motive“

Der Brief des mutmaßlichen Erpressers birgt laut Manager Ehrengruber einen schweren Vorwurf. Ehrengruber soll den Pfleger aufgefordert haben, Michael Aufhauser sexuell näher zu kommen. Das sei absurd, betont der Geschäftsführer von Gut Aiderbichl. „Das ist absolut kein Thema. Er ist so bedürftig, dass er sich auf seine Genesung konzentriert. Und körperliche Bedürfnisse in diese Richtung waren nie ein Thema.“

Zustand von Aufhauser bessert sich

Sein Chef Michael Aufhauser wisse von der Erpressung nichts, sagt Geschäftsführer Ehrengruber. Er sei abgeschirmt: „Große Erfolge sind selbständiges Essen und selbständiges Sitzen über einen längeren Zeitraum. Aber ist natürlich sehr schwer betroffen, halbseitig gelähmt und blind.“

Zuletzt war Gut Aiderbichl wegen mehreren, nicht so positiven Themen in den Schlagzeilen. Es ging unter anderem um Vorwürfe von Betrug und Untreue mit Spendengeldern. Ein erster Prozess dazu beginnt im Oktober.