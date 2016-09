Oldtimer-Fans möglicherweise betrogen

Zwei Oldtimer-Fans aus dem Flachgau sind möglicherweise einem Betrüger aufgesessen. Sie vertrauten einem 52-jährigen Bosnier einen Oldtimer und zwei Autos an, weil dieser angab, sie kostengünstig reparieren und restaurieren zu können.

Allerdings müsse er die Fahrzeuge dazu nach Bosnien bringen. Die Arbeit werde etwa drei Monate dauern, soll der Mann laut Polizei angegeben haben. Nach und nach habe der angebliche Mechaniker Geld für die Anschaffung von Ersatzteilen gefordert. Die beiden Kunden bezahlten die geforderten Summen ohne weiter nachzufragen.

Ansprechpartner plötzlich untergetaucht

Heuer im März erreichten die Autobesitzer den Bosnier plötzlich nicht mehr. Sie erstatteten Anzeige. Nach umfangreichen Ermittlungen forschte die Polizei Lamprechtshausen nun den 52-Jährigen und seinen 25-jährigen Schwiegersohn als mutmaßlichen Komplizen aus.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Männer leben in Oberösterreich. Sie sagten aus, dass sich die Fahrzeuge noch in einer Werkstatt in Bosnien befinden. Ob das stimmt, muss erst überprüft werden, sagt ein Polizeisprecher. Allein durch die Zahlungen ist ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages entstanden. Sollten die Fahrzeuge verschwunden sein, sei der Schaden jedoch wesentlich höher, vor allem wegen des Oldtimers.