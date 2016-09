Leere Flüchtlingsquartiere belasten Budgets

Leerstehende oder nicht ausgelastete Flüchtlings-Quartiere belasten das Landes-Budget. Doch es könnte auch die Finanzen der Sozial-Organisationen treffen, die die Asylwerber in den Unterkünften betreuen.

Das sind Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie oder Jugend am Werk. In einer besonderen Form ist das Rote Kreuz betroffen, weil es eigene Häuser für die Flüchtlinge gebaut hat. Es hat seit Beginn des Flüchtlingsstroms vor einem Jahr bereits zehn Flüchtlingshäuser aus Holz errichtet - sechs an der Alpenstraße, zwei in Tamsweg sowie zwei in Seekirchen. Jedes einzelne Holz-Haus kostet 550.000 Euro.

ORF

Sie sind mobil, also können sie auch abgebaut und anderswo aufgestellt werden. Insgesamt hat das Rote Kreuz dafür schon fünfeinhalb Millionen Euro ausgegeben, bestätigt Geschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch. Auf diesen Schulden würde die Rettungs-Organisation zwar nicht sitzen bleiben, denn das Land habe sich verpflichtet, die Häuser zu kaufen - allerdings nur dann, wenn keine Flüchtlinge mehr darin wohnen, sagt Kornberger-Scheuch.

Rotes Kreuz fällt um Taggelder für 150 Asylplätze um

Solange die Häuser noch für Asylwerber gebraucht werden, bezahlt das Rote Kreuz vom Taggeld die Baukredite zurück und entlohnt die Betreuer. Das sind 21 Euro pro Flüchtling. Vorerst entgehen der Rettungs-Organisation die Taggelder von etwa 40 freien Flüchtlings-Plätzen. Dazu kommt noch der Entfall der 150 Asylplätze im bereits geschlossenen Quartier in Abtenau (Tennengau).

