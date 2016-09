Gipfel zu Fluglärm-Streit in Wien

Erst am Sonntag hat der Flughafen seinen 90. Geburtstag gefeiert - diese Woche stehen für den Airport allerdings schon wieder schwierige Verhandlungen auf dem Programm. Es geht erneut um den Fluglärm.

Darüber schwelt bereits seit Jahren eine Auseinandersetzung zwischen Salzburg und Bayern. Bei einem Gipfelgespräch mit allen Beteiligten im Verkehrsministerium in Wien wollen die Verhandler diese Woche einer Lösung zumindest näher kommen. Die Debatte, wo es denn nun am lautesten ist, nimmt kein Ende. Die bayerischen Nachbargemeinden sind nach wie vor der Überzeugung, sie bekämen den meisten Lärm ab.

laerminfo.at

Zuletzt hatten bayerische Behörden dies zwar eindeutig verneint, trotzdem findet am Donnerstag dazu ein Gipfel in Wien statt. Die Teilnehmerliste ist lang: Vertreter des deutschen Außenamts und des Verkehrsministeriums in Berlin stehen darauf, außerdem ihre jeweiligen Amtskollegen der österreichischen Bundesregierung.

Hauptforderung der Bayern wird wohl nicht erfüllt

Teilnehmen werden Vertreter der Austro Control, der Bürgerbeirat, ÖVP-Vizebürgermeister Harald Preuner für die Stadt, Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) für das Land Salzburg, dazu die Bürgermeister unter anderem von Freilassing, Ainring und Saaldorf-Surheim. Die bayerische Seite hatte den Verhandlungstisch zuletzt zwar verlassen, an dem Treffen in Wien dürften die bayerischen Bürgermeister aber sehr wohl teilnehmen.

Ihre Hauptforderung, nämlich eine politische Verordnung von mehr Starts und Landungen Richtung Süden, wird allerdings wohl auch diesmal nicht erfüllt. Dafür sind nämlich ausschließlich die Austro Control und die jeweiligen Piloten verantwortlich - und die entscheiden sich aus Sicherheitsgründen meist für die Nord-Variante.

