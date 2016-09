Bramberg: Neun Kälber in Graben gestürzt

In Bramberg (Pinzgau) sind Sonntagabend neun Kälber in einen Graben gestürzt. Am Montag wollen Feuerwehrleute versuchen, sieben Kälber aus dem Graben zu bergen.

Die Kälber waren am Abend unterhalb der Endscharn Hochalm in einen Graben gestürzt. Ein Kalb hat der Amtstierarzt betäubt, Feuerwehrleute konnten es mit einer Seilwinde retten. Ein weiteres Tier war hingegen so stark verletzt, dass es der Tierarzt einschläfern musste. Feuerwehrleute wollen die übrigen sieben Kälber am Montag bergen.