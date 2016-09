Nach Hammerattacke selbst überfallen

Ein 53-Jähriger, der am Freitag mit einem Hammer auf seine Freundin losgegangen war, dürfte in der Nacht auf Sonntag selbst Opfer einer Gewalttat geworden sein. Beim Salzburger Hauptbahnhof sollen ihn mehrere Unbekannte überfallen haben.

Laut Polizei erstattete der Mann am Sonntag in den frühen Morgenstunden Anzeige, weil ihm mehrere unbekannte Täter einen Schlag ins Gesicht versetzt haben sollen. Danach hätten ihm die Täter 80 Euro aus der Brieftasche abgenommen, sagte der 53-Jährige der Polizei. Er sei nach dem Schlag zu Boden gestürzt, gab der Mann an. Die Räuber hätten nur Geld aus der Geldtasche an sich genommen.

Vage Täterbeschreibung, stark alkoholisiert

Wann der Überfall genau stattgefunden hatte, konnte der 53-Jährige nicht mehr sagen. Auch seine Täterbeschreibung war laut Polizei sehr vage. Die Erinnerungslücken könnten auf seinen Zustand zurückzuführen sein: Bei der Anzeigeerstattung hatte er über 1,7 Promille Alkohol im Blut. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Landeskrankenhaus Salzburg.

Der Mann hatte bereits am Samstag für Schlagzeilen gesorgt: Da war der 53-Jährige mit seiner Freundin aneinandergeraten. Der Mann hatte dabei zum Hammer gegriffen und seine Freundin am Kopf verletzt - mehr dazu in Mann schlug Freundin mit Hammer ins Gesicht (salzburg.ORF.at; 17.9.2016).