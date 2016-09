Salzburger Flughafen feiert 90. Geburtstag

Mit einem großen Fest feiert der Salzburger Flughafen am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Seit 10.00 Uhr wird für die Besucher ein reichhaltiges Programm geboten - inklusive Abfangmanöver durch Bundesheer-Eurofighter.

Seit 1926 ist in Salzburg-Maxglan der Flughafen in Betrieb - das wird am Sonntag mit großem Aufwand gefeiert: So tritt unter anderem eine Red-Bull-Formel-1-Bolide zum Rennen gegen einen Alpha Jet der Flying Bulls an. Auch das Abfangmöver, bei dem zwei Bundesheer-Eurofighter einen Alpha Jet zur Landung zwingen, ist einer Programmhöhepunkte.

Viele Vorführungen

Dazu präsentieren sich die Flughafenfeuerwehr mit einer Übungs-Vorführung, die Luftraumüberwachung des Bundesheeres und andere Einsatzorganisationen. Eine Fallschirmspringershow steht ebenso auf dem Programm wie Rundflüge mit einem Hubschrauber und einer Douglas DC-6 der Flying Bulls. Tausende schaulustige Salzburger sind zu dem Fest gekommen.

Der Salzburger Flughafen wurde als städtischer Flugplatz am 16. August 1926 eröffnet. Es war damals der fünfte Flugplatz in Österreich. Ab 1959/60 wurde der Flughafen kräftig ausgebaut und wurde in Folge der zweitgrößte Airport Österreichs hinter Wien-Schwechat. Auch die Passagierzahlen stiegen stark: Heute werden jährlich rund 1,8 Millionen Passagiere in Salzburg abgefertigt.

