Überschlag auf A1: Drei Verletzte

Bei einem Überschlag auf der Westautobahn (A1) bei Salzburg-Kasern hat es Samstagabend drei Verletzte gegeben. Ein Auto war auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Auch im Tauerntunnel an der A10 gab es einen Unfall.

Gegen 18.20 Uhr verlor auf der A1 auf der Höhe der Raststation Söllheim ein 31-jähriger Oberösterreicher die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte, überschlug sich und kam hinter der Leitschiene auf dem Dach zu liegen. Feuerwehrleute bargen den Oberösterreicher, seinen Bruder und dessen Frau über die Windschutzscheibe aus dem völlig zerstörten Wagen.

FF Hallwang

Die 29-jährige Frau wurde mittels Notarzthubschrauber ins Salzburger Landeskrankenhaus geflogen. Auch der 31-jährige Lenker und sein Bruder wurden leicht verletzt ins LKH gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Hallwang und die Berufsfeuerwehr waren mit insgesamt 43 Mann an der Unfallstelle im Einsatz. Die Autobahn musste in Richtung Salzburg rund 40 Minuten komplett gesperrt werden.

Sekundenschlaf-Unfall im Tauerntunnel

Auch der Tauerntunnel an der Tauernautobahn (A10) war Samstagnachmittag rund eine Stunde wegen eines Unfalls komplett gesperrt: Ein 78-jähriger Salzburger war am Steuer seines Autos kurz eingenickt und gegen den Gehsteig am Tunnelrand gefahren. Dabei wurde das linke Vorderrad des Wagens abgerissen und das Auto prallte gegen eine Betonleitschiene.

Andere Fahrzeuge kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Allerdings wurden der 78-jährige Lenker und sein 80-jähriger Beifahrer verletzt. Beide wurden beim Arzt in Altenmarkt (Pongau) behandelt. Die schwer beschädigten Autos mussten aus dem Tunnel geschleppt werden.

Links: