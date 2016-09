Monty-Python-Musical im Landestheater

Das Salzburger Landestheater startet mit Schwung und guter Laune in die neue Spielzeit: Am Sonntag hat „Spamalot“ Premiere, das Musical zum Kultfilm „Die Ritter der Kokosnuss“ der britischen Komiker von Monty Python.

Das Salzburger Produktion von „Spamalot“ setzt auf bunte Tanznummern und viel Abwechslung. Im Mittelpunkt stehen mit Pia Douwes und Uwe Kröger zwei internationale Musicalstars. Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt in Salzburg: „Ich hab’s am Broadway gesehen - und damals habe ich schon gedacht: Diese verrückte Rolle muss ich spielen“, sagt Douwes. „Und jetzt habe ich das Glück, zusammen mit Uwe hier in Salzburg spielen zu können.“

ORF

Für Uwe Kröger ist die Hauptrolle ein Traum: „König Arthur ist ein Prototyp eines Königs. Als Kind wollte ich immer einen König oder Ritter spielen wollen. Und jetzt noch das Kind im Ritter entdecken zu dürfen, das ist ein großes Fest.“ Nicht nur Party, sondern auch Kampf ist angesagt: Die Helden wehren sich gegen Monster und sogar gegen gefährliche Kaninchen - der Tod lauert schließlich überall.

„Vorlage bedinen und eigene Fantasie entwickeln“

Monty Pythons Kultfilm „Die Ritter der Kokosnuss“ bildet die Grundlage für „Spamalot“. „Der Reiz an diesem Stück ist tatsächlich, die Vorlage zu bedienen - dass die Zuschauer, die Monty Python erwarten, auch Monty Python bekommen“, sagt Regisseur Andreas Gergen. „Darüber hinaus muss man auch eigene Fantasiewelten entwickeln - und den Zuschauer, sobald man ihn an der Hand gepackt hat, auch in diese anderen Welten zu entführen.“

Monty-Python-Musical in Salzburg

„Spamalot“ hat am Sonntag im Salzburger Landestheater Premiere.