Mann schlug Freundin mit Hammer ins Gesicht

Ein 53-Jähriger hat am Freitag in Hallein (Tennengau) seiner Lebensgefährtin bei einem Streit mit einem Hammer ins Gesicht geschlagen, sie getreten und sie dabei verletzt. Auch die Frau schlug den Mann mit einer Flasche.

Der 53-jährige alkoholisierte Deutsche und seine 38 Jahre alte ebenfalls betrunkene Lebensgefährtin waren gegen 12.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. Dabei drohte der Mann, die Frau zu töten. Die Halleinerin schlug ihm deshalb mit einer Flasche mehrfach an der Kopf.

Daraufhin nahm der Mann laut Polizei einen Hammer und griff seine Freundin an. Er traf sie im Gesicht, die 38-Jährige ging zu Boden. Der Mann trat dann noch auf die Frau ein. Als sie aus der Wohnung flüchten wollte, versetzte er ihr noch einen heftigen Stoß.

53-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Eine Nachbarin fand die Verletzte im Stiegenhaus und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Rettung brachte die 38-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt in Puch-Urstein. Er wurde zudem mit einem Betretungsverbot belegt.