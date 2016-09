Red Bull steigert Gewinn um mehr als ein Drittel

Der Energydrinkhersteller Red Bull mit Hauptsitz in Fuschl (Flachgau) hat 2015 um mehr als ein Drittel mehr Gewinn gemacht als im Jahr davor - nämlich 501 Millionen Euro. Auch der Umsatz stieg kräftig.

Die 501 Millionen seien der höchste Jahresgewinn in der Geschichte des Unternehmens, schrieb das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Umsatz im Getränkebereich habe um 20 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zugelegt. 5,96 Milliarden Dosen wurden 2015 verkauft - um 6,1 Prozent mehr als 2014.

Die Hälfte des Jahresgewinns - 250,5 Millionen Euro - werde an die Eigentümer ausgeschüttet, so die Mitteilung. 49-Prozent-Eigentümer Mateschitz erhalte daher 122,7 Millionen Euro. Die thailändische Familie Yoovidhya, die 51 Prozent hält, bekomme 127,8 Millionen Euro. Für 2016 heißt es in dem Jahresabschluss: „Wir gehen davon aus, dass auch 2016 die Unternehmensgewinne weiter steigen.“

ORF

Stärkstes Wachstum in der Türkei

Der gesamte Red-Bull-Konzern steigerte den Umsatz um 15,5 Prozent - von 5,1 auf 5,9 Milliarden Euro. Beim operativen Gewinn gab es ein Plus von 90 Prozent auf 633,3 Mio. Euro.

Red Bull wird in 169 Ländern weltweit verkauft. Besonders stark legten die Märkte Türkei (plus 25 Prozent), Südafrika (plus 19 Prozent), Saudi-Arabien (plus 19 Prozent), Indien (plus 18 Prozent), Polen (plus 18 Prozent) sowie Deutschland (plus 16 Prozent) zu. Red Bull profitierte auch von einer Preiserhöhung in den USA und dem schwachen Euro.

Link: