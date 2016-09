Touristin starb in Gasthaustoilette

Donnerstag am frühen Nachmittag ist in St. Gilgen (Flachgau) eine 54-jährige Urlauberin aus Südkorea in einer Gasthaustoilette gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Die Polizei geht von keinem Fremdverschulden aus.

Die 54-Jährige war mit einer Reisegruppe in dem Gasthaus und war dort auf die Toilette gegangen. Als die Frau längere Zeit nicht mehr auf ihren Platz zurückkehrte, schlug die Mutter der Frau gegen 14.00 Uhr Alarm. Der Wirt bemerkte die versperrte Toilette, vernahm keine Lebenszeichen daraus und alarmierte deshalb die Polizei.

Leblos aufgefunden

Die Beamten brachen die Tür auf und fanden die 54-Jährige leblos am Bauch liegend. Der Sprengelarzt konnte nur noch den Tod der Urlauberin feststellen. „Es dürfte sich um einen natürlichen Tod handeln“, sagte am Donnerstagabend ein Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg. Da es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt, ist für die Polizei der Fall abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft bestand auf keiner Obduktion.

Um letzte medizinische Zweifel auszuräumen, ordnete aber das Gesundheitsamt der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung eine sanitätspolizeiliche Obduktion an. Danach wird die tote Urlauberin zur Bestattung freigegeben. Die Mutter der Verstorbenen musste von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.