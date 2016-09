Postalm-Lifte: Rettung vorerst gescheitert

Verkauf und Rettung der Skilifte auf der Postalm zwischen Strobl (Flachgau) und Abtenau (Tennengau) sind Donnerstag gescheitert. Ein Sporthändler aus Bad Ischl wollte einsteigen. Ihm waren die Forderungen von Eigentümer Gerhard Gössl aber zu hoch.

Gerald Lehner

Die Suche nach einem neuen Betreiber bleibt damit ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Grundbesitzer wollen Gössl die Pachtverträge nicht mehr verlängern. Tagelang gab es nun wieder Verhandlungen um die Postalm. Die Gemeinde Strobl und deren Hausbank wären an Bord gewesen.

Investor sah letztlich keine Chance

Letztlich scheiterte der Verkauf an den Vertragsbedingungen, sagt der Sporthändler und Kauf-Interessent Hannes Hettegger: „Ich habe sehr gute Gespräche mit dem Herrn Bürgermeister Weikinger und auf der Raiffeisenkasse mit den Direktoren gehabt. Das war alles sehr positiv, und das hat bis heute am Vormittag so ausgesehen, dass es locker über die Bühne geht. Bei den Verträgen des Herrn Gössl habe ich dann aber sagen müssen, das schaffe ich nicht. Da sind wir ein bissel auseinander, und ich verhandle nicht gerne nach. Über die Details möchte ich nicht reden. Das ist ein Betriebsgeheimnis, aber es wäre für mich nicht zu bewältigen gewesen.“

Gerald Lehner

Gemeinde würde Kredit investieren

An den Postalm-Liften hängen Schulden. Bei der Raika Strobl sind 600.000 Euro offen. Die Gemeinde wartet auf 180.000. Für den Gemeinde-Kredit wäre ein Deal möglich gewesen, sagt der Strobler Bürgermeister Josef Weikinger (ÖVP): „Der hätte sicher in eine neue Gesellschaft mit Anteilen eingebracht werden können, parallel zu Anteilen der lokalen Wirtschaft.“

Gössl rechnet mit neuem Investor

Geht es nach der Gemeine Strobl, dann muss die Odyssee der Postalm bald ein Ende haben. Die Gemeinde will die Lifte weiter in Betrieb sehen. Man hofft noch, einen Investor zu finden. Die Grundbesitzer verlängern jedenfalls den Vertrag mit dem aktuellen Eigentümer Gerhard Gössl nicht. Dieser selbst wollte dazu am Donnerstag kein Interview geben. Von ihm hieß es nur, er verhandle bereits mit neuen Interessenten.